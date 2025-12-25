Возрастное ограничение 18+
За 11 месяцев в Свердловской области произошло 338 ДТП с детьми
Фото: УГИБДД по Свердловской области
За 11 месяцев 2025 года в Свердловской области произошло 338 ДТП с участием детей. Такую статистику привёл глава регионального УГИБДД Алексей Спиридонов во время областного родительского собрания.
По его данным, для 14 детей эти аварии стали смертельными.
По его словам, самые уязвимые – дети-пешеходы: на ДТП с их участием пришлось 45% случаев. Спиридонов призывает родителей использовать световозвращатели. Также он напомнил об опасности питбайков, квадроциклов и мощных самокатов, которые нередко дарят детям несмотря на требование к наличию водительских прав.
В 20 случаях детей перевозили без кресел с нарушением ПДД.
Также главный госавтоинспектор области призвал отказываться от дальних поездок с большими группами детей в автобусах при снегопадах, гололёде и температуре ниже -25°C.
«Безопасность детей на дороге начинается у порога вашего дома, с ваших слов и действий. Пусть ваш личный пример станет для них самым понятным учебником правил»,
– сказал Алексей Спиридонов.
