Дроппера из Башкирии обязали вернуть похищенные 340 тысяч рублей у талицкого пенсионера
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Талицкого района через суд обязала жительницу Башкирии вернуть 340 тысяч рублей, через банковский счёт которой проходили похищенные у пожилого жителя талицкого посёлка Троицкий.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в январе 2024 года пожилой мужчина попал под влияние мошенников и перевёл на счёт жительницы Башкортостана свои сбережения. По обращению пострадавшего пенсионера ведомство провело проверку, установило факт неосновательного обогащения женщины и обратилось с иском в Туймазинский межрайонный суд Республики Башкортостан.
Фактическое восстановление имущественных прав пенсионера ведомство обещает проконтролировать.
«Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав с дроппера сумму неосновательного обогащения»,
– сообщили в прокуратуре.
