В Екатеринбурге супруги застраховали машину и инсценировали её угон
Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор супружеской паре, которая пыталась обмануть полицию и страховую компанию.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2023 году женщина приобрела Volkswagen Passat и застраховала его на 2,14 миллиона рублей, а уже в 2024 году вместе с мужем инсценировала угон машины.
Согласно материалам дела, супруги оставили автомобиль в гараже у знакомого, не сообщив ему о своём замысле, после чего подали заявление об угоне и обратились в страховую компанию за выплатой. Страховщики сразу заподозрили обман, и вскоре их догадки подтвердились – полицейские нашли машину, и на супругов возбудили уголовное дело.
В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал супругов виновными в покушении на мошенничество в сфере страхования (ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159.5 УК РФ), а мужчину – ещё и виновным в даче заведомо ложных показаний (ч.2 ст. 307 УК РФ).
Женщине назначили 1,5 года условно, а её мужу штраф в размере 400 тысяч рублей, но, учтя длительное содержание под стражей, суд освободил мужчину от наказания, но судимость у него всё равно останется.
Приговор пока не вступил в законную силу.
«В суде супруги вину не признали. Однако совокупности представленных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора»,
– рассказали в пресс-службе.
