Городскому бытовому танцу поучат екатеринбуржцев в креативном кластере «Л52»

Урок городского бытового танца дадут в Екатеринбурге в пространстве креативного кластера «Л52» (улица Бажова, 124А). Временем проведения намечено последнее воскресение уходящего года — 28 декабря.Городской бытовой танец — это яркая социокультурная практика горожан начала XX столетия. Он отражал адаптацию к новым условиям городской жизни. Его характерные черты — приспособленность к уличной одежде, обуви и ограниченному пространству, — поясняют организаторы. Танец рассчитан на исполнение одной или несколькими парами, движущимися по кругу. Его хореография состоит из простых, повторяющихся фигур. А в качестве музыкального сопровождения используются народные песни в обработке композиторов XIX-XX веков.На занятии участники разучат популярные танцы той эпохи. В их числе — полька, краковяк, падеспань и тустеп. Привлекательность этих танцев — в доступной хореографии и запоминающихся мелодиях. Проведёт мастер-класс кандидат культурологии, хореограф и исследователь Анна Полякова. Под её руководством и аккомпанемент баяна гости воссоздадут атмосферу старинной танцплощадки.Участников просят для урока приготовить удобную обувь без каблуков.