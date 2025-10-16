Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге создали петицию против застройки берега Шарташа

10.41 Понедельник, 20 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявили сбор подписей под петицией против застройки посёлка Изоплит на берегу Шарташа, которую планирует в этом месте «Атомстройкомплекс».

По словам инициатора петиции Александра Терещенко, зона санитарной охраны ещё не утверждена, но если это произойдёт, то генеральный план придётся менять и на Шарташе, и на ВИЗе. Пока что проект не принимает «Водоканал», так как для этого нужно убирать железные дороги и промзону, говорит активист.

Терещенко также рассказал Вечерним ведомостям, что 23 октября в 18.00 планируется встреча жителей Изоплита с депутатом законодательного собрания Свердловской области Михаилом Клименко по этому поводу.

Компания собирается возвести в районе посёлка более 160 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. По данным депутата городской думы Алексея Вихарева, также выступающего против застройки, это несколько многосекционных домов высотой до 25 этажей. Девелопер также обещает построить рядом детский сад и школу. Однако Вихарев убеждён, что мест в них для новых жителей не хватит.

«К тому же новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, вызовет широкий общественный резонанс»,

– считает депутат.


Вихарев также заявил, что ранее комиссия уже отказывала компании в строительстве возле озера – якобы застройщик не соблюдает условия комплексного и устойчивого развития территории. На последней комиссии решили, что судьбу проекта должны определить люди и проголосовали за проведение общественных обсуждений.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
