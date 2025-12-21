Возрастное ограничение 18+
Крупный пожар вспыхнул ночью на мебельном складе в Екатеринбурге
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся мебельный склад на улице Артинской. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, сообщают в областном МЧС.
Пожар ликвидировали 56 огнеборцев и 20 единиц техники.
Информации о пострадавших нет.
«Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки»,
– говорят в пресс-службе спасателей.
