Пьяный водитель Haval врезался в грузовик под Серовом

Вчера, 25 декабря, в семь часов утра на 349-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», под Серовом, произошло ДТП с участием легкового Haval Jolion и грузового Dayun.По предварительным данным, 38-летний водитель Haval Jolion, ехавший в сторону Екатеринбурга, не выдержал дистанцию и врезался в попутный Dayun под управлением 63-летнего водителя.Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировала у водителя Haval 0,544 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. На него составили протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Водитель Dayun был трезв, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Повреждения в результате ДТП получил только водитель Haval, но, к счастью, незначительные. После оказания медицинской помощи в Серовской городской больнице, его отпустили домой. Водитель и пассажиры Dayun не пострадали.