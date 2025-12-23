Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге из-за неисправности трамвая №7 остановилось движение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на остановке «Пионерская» в сторону остановки «Первый километр» встали трамваи.
Телеграм-канал «Транспортные новости ЕКБ» сообщает, что движение остановилось из-за неисправности трамвая 7-го маршрута.
Из-за происшествия также оказалось задержано движение трамваев, курсирующих по маршрутам 2, 5, 8 и 14.
