16 свердловских муниципалитетов получили новые автобусы
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
16 муниципалитетов Свердловской области получили новые автобусы, закупка которых была запланирована в 2025 году.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, накануне, 25 декабря, новая партия машин стала частью подвижного состава в Асбесте и в Екатеринбурге.
Всего с начала года местные муниципалитеты получили 316 автобусов различного класса, из них 189 автобусов получил Екатеринбург, 49 – Нижний Тагил, 10 – Асбест. Ещё 37 новых автобусов обслуживают маршруты в Краснотурьинске (8 автобусов), Первоуральске (7 автобусов), Верхней Салде (5 автобусов), Новоуральске (4 автобуса), Красноуральске (3 автобуса), Верхней Пышме, Ирбите и Тугулыме (по 2 автобуса), по одному автобусу отправились в Верхнюю Туру, Бисерть, Талицу и Ачит, сообщают в ДИПе.
Машины закупались в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Во время прямой линии, которая состоялась в конце ноября, губернатор Денис Паслер заявил, что до конца 2025 года власти рассчитывали обновить четверть от подвижного состава общественного транспорта области.
