Дожди и гололедица ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидаются дожди и гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -7°C.
В субботу, 18 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие осадки: ночью – дождь и мокрый снег, днём в основном дождь. Температура воздуха ночью -4...+1°C, днём +2...+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью около 0°C, днём +4...+6°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 19 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -2...+3°C, при прояснении до -7°C; днём +3...+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +1...+3°C, днём +6...+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
