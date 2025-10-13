Возрастное ограничение 18+
Разработку УрФУ для стимулирования должников внедрили в серийное использование
Кадр из видео: ГУФССП по Свердловской области
Блокиратор на колёса, разработанную инженерами УрФУ, чтобы стимулировать должников, внедрили в серийное использование.
Накануне судебные приставы отчитались об установке 56 блокираторов и составлении 33 актов ареста (описи) автомобилей должников в рамках 415 исполнительных производств на общую сумму задолженностей 51 миллион рублей. Такие данные привели в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Напомним, блокираторы работают по принципу: выплатил долг – можешь ехать. Подробнее об этом устройстве мы писали здесь.
