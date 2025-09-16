Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на колёса автомобилей должников начали ставить блокировку
Кадр из видео: ГУФССП по Свердловской области
В Свердловской области судебные приставы начали устанавливать на колёса автомобилей должников блокирующие устройства. Владельцам авто обещают, что блокировка снимется дистанционно сразу после оплаты долга.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП, что представители ведомства уже опробовали технологию на девяти транспортных средствах.
«На машину устанавливается блокирующее устройство для колёс и оставляется уведомление о необходимости оплаты задолженности по QR-коду с помощью сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств". После полного погашения задолженности блокировка с колёс снимается дистанционно»,
– рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.
Такую систему приставы разработали вместе с инженерным центром УрФУ. Новый метод должен решить проблему траты времени и средств на эвакуацию. Также ожидается, что он будет эффективнее.
«Для честных граждан, которые просто забыли о долге, — это быстрое решение проблемы. Для злостных неплательщиков — действенная мера»,
— считают судебные приставы.
Там также рассказали, что после рейда один из владельцев заблокированных автомобилей сразу же погасил задолженность по кредиту и налогам на сумму свыше 200 тысяч рублей. Ещё одна хозяйка машины заплатила сразу 85 тысяч рублей.
