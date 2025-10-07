Возрастное ограничение 18+
С начала года в Свердловской области выявили более 5,8 тысячи случаев патологий лёгких
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У жителей Свердловской области с начала года обнаружили более 5,8 тысячи различных патологий органов дыхания. Такие данные приводит департамент информационной политики региона.
По словам главного внештатного специалиста по профилактике областного Минздрава Дарьи Беловой, с начала года врачи диагностировали 13 случаев туберкулёза и выявили 198 злокачественных новообразований в трахеях, бронхах и лёгких.
Всего с начала года проверились 1,3 миллиона уральцев.
Местных жителей призывают ежегодно проходить флюорографию или делать рентген лёгких. Напомним, в сентябре возле ТЦ «Мегополис» работал выездной рентгенологический кабинет, где можно было обследовать органы дыхания.
«Причём 51,5% раковых опухолей медикам удалось выявить на ранних стадиях»,
– подчеркнула Белова.
