Екатеринбуржцам предлагают бесплатно проверить лёгкие
Фото: Минздрав Свердловской области
Свердловский Минздрав предлагает жителям и гостям Екатеринбурга бесплатно проверить здоровье лёгких в передвижном рентгенологическом кабинете. Сегодня и завтра, 17 и 18 сентября, авто-кабинет будет стоять возле ТЦ «Мегополис».
Проверить лёгкие можно с 10.00 до 16.00, сообщают в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что обследование можно пройти даже без паспорта. Заключение выдадут сразу.
«Цифровая рентгенография позволяет на ранних стадиях выявить заболевания органов дыхания, в том числе туберкулёз. Специалисты Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний приглашают свердловчан пройти обследование органов грудной клетки в передвижном цифровом рентгенологическом кабинете в рамках акции "Здоровые лёгкие"»,
– пишет ресурс.
