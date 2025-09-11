Екатеринбуржцам предлагают бесплатно проверить лёгкие

– пишет ресурс.

«Цифровая рентгенография позволяет на ранних стадиях выявить заболевания органов дыхания, в том числе туберкулёз. Специалисты Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний приглашают свердловчан пройти обследование органов грудной клетки в передвижном цифровом рентгенологическом кабинете в рамках акции "Здоровые лёгкие"»,