Екатеринбургский аэропорт перешёл на зимний режим
Фото: Юлия Кольтенберг
На фоне понижения температуры воздуха до минусовых значений в Кольцово объявили о переходе на работу «в условиях зимней навигации».
Это означает, что в аэропорту готовы к уборке снега и льда на взлётных полосах.
В Кольцово также добавили, что аэропорт уже запасся антигололёдными реагентами, противообледенительной жидкостью и горюче-смазочными материалами.
Это означает, что в аэропорту готовы к уборке снега и льда на взлётных полосах.
«Сотрудники службы спецтранспорта и ремонта совместно со службами, эксплуатирующими технику, проверили готовность спецмашин к работе в условиях снегопада и гололедицы. На вооружении аэропорта – свыше 200 единиц спецтранспорта, в том числе 25 машин, предназначенных для зимнего содержания аэродрома»,
– говорится в сообщении воздушной гавани.
В Кольцово также добавили, что аэропорт уже запасся антигололёдными реагентами, противообледенительной жидкостью и горюче-смазочными материалами.
