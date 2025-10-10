В Свердловской области неделя начнётся с дождя, снега и сильного ветра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Начало новой недели в Свердловской области обещает переменчивую осеннюю погоду. По данным Уральского гидрометцентра, в регион вернутся осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура будет колебаться от лёгких минусовых значений ночью до плюсовых днём.В понедельник,, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём на юго-западе области возможен небольшой дождь или снег. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью от -8 до -3°, днём от 0 до +5°. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков, около -4°, днём небольшой мокрый снег и до +2°.Во вторник,, прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшими, местами умеренными осадками в виде дождя и снега. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью от -7 до -2°, на юго-западе до 0°, днём от +1 до +6°, местами до +9°. В Екатеринбурге ночью -1°, днём до +6°, ожидаются дождь и мокрый снег.В среду,, сохранится облачная погода. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки — преимущественно дождь, на севере области с мокрым снегом. Ветер юго-восточный и южный 2–7 м/с. Температура ночью от -2 до +3°, днём от +3 до +8°, на юго-западе до +10°. В Екатеринбурге днём прогнозируется дождь, ночью +2°, днём до +6°.