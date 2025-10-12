Возрастное ограничение 18+
Ещё на одной улице в Екатеринбурге появилась выделенная полоса для автобусов
Фото: Владимир Задумин
«Транспортная реформа» в Екатеринбурге продолжается — ещё на одной улице появилась выделенная полоса для автобусов
Разметка появилась 11 октября на улице Серафимы Дерябиной между Волгоградской и Шаумяна. Это главная магистраль, по которой жители Академического района добираются на работу в центр города. Правда, судя по фотографиям, сделанным екатеринбургским фотографом Владимиром Задуминым, пока не все водители соблюдают ограничения, появившиеся после новой разметки.
Напомним, в прошлом году в мэрии заявляли о планах организовать в Екатеринбурге более 51 км выделенных полос для общественного транспорта. Ранее замминистра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров в интервью объяснял, что выделенные полосы для общественного транспорта — неотъемлемая часть мер для успешной реализации транспортной реформы в городе.
