СК проверяет бездействие по отлову бродячих собак у ЖК «Просторы» в Екатеринбурге
Агрессивные стаи бродячих собак на территории жилого комплекса «Просторы» на Уктусе в Екатеринбурге стали причиной возбуждения уголовного дела. Жильцы жалуются на регулярные нападения на людей и домашних питомцев, а многочисленные обращения в компетентные органы пока не дали результата. Об этом сообщает СК России.
По факту непринятия мер к отлову животных СУ СК России по Свердловской области проводит расследование. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о результатах первоначальных следственных действий и по завершении расследования — о его итогах.
Ранее мы писали о жалобах жителей ЖК «Просторы», неоднократно сталкивались с агрессивным поведением бродячих собак.
