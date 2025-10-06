Возрастное ограничение 18+
Жильцы екатеринбургского ЖК «Просторы» пожаловались на бродячих собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы жилого комплекса «Просторы» на Уктусе пожаловались на агрессивные стаи бродячих собак.
Телеграм-канал «Ural Mash», ссылаясь на местных жителей, пишет, что бродячие собаки там были всегда, но сейчас они сбились в стаи и начали терроризировать жителей многоэтажек. Утверждается, что от стай собак уже пострадало несколько человек и домашних питомцев.
В «Спецавтобазе», которая занимается отловом безнадзорных животных, заявили, что они регулярно ездят на этот адрес, и пообещали, что направят туда дополнительную бригаду.
