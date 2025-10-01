Возрастное ограничение 18+
В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области прогнозируются дождь и снег. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В субботу, 11 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами дождь, и мокрый снег. Температура ночью -2...+3°C, при прояснении до -5°C; днём +2...+7°C. Ветер 2-7 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью 0...+2°C, слабый дождь; днём +3...+5°C, преимущественно без осадков. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 12 октября, в Свердловской области ночью -2...-7°C, облачно с прояснениями, днём +1...+6°C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -2...-4°C, днём +3...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
