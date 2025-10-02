Возрастное ограничение 18+
Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
Фото предоставлено благотворительным фондом «Дети России»
Благотворительный фонд «Дети России» завершил сбор на оснащение лаборатории Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Клиника получила оборудование, комплектующие и мебель почти на 2 миллиона рублей.
Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе фонда, они собирают средства на обновление технической базы центра с 2012 года.
Один из этапов работы фонда был посвящен техническому оснащению процедур по трансплантации костного мозга, которая необходима пациентам со сложным течением болезни.
По словам директора фонда Юлия Нутенко, многие участники недавно прошедших спортивных соревнований «Я победитель» для детей, победивших онкологию, проходили лечение с использованием оборудования, приобретённого благотворительным фондом. Отмечается, что регулярно со сбором средств помогают предприниматели, руководители и коллективы промышленных предприятий. Инициативу также поддерживает хоккейный клуб «Автомобилист».
«За время работы специального проекта клинике передана техника общей стоимостью более 57 000 000 рублей. В длинном перечне и приборы для высокотехнологичных исследований, и устройства для повседневной работы»,
– сообщили в фонде.
«Лаборатория молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии – одна из передовых в нашей стране лабораторий, проводящих сложные генетические и патологоанатомические исследования для детей и взрослых. Здесь обследуются дети из 11 регионов нашей страны. Ежегодно проводится до 2500 высокотехнологичных исследований, направленных на диагностику лейкозов, лимфом, солидных опухолей, отслеживание эффективности лечения, выбора мишеней для назначения таргетной терапии»,
– подчеркнули в фонде.
