Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей

«За время работы специального проекта клинике передана техника общей стоимостью более 57 000 000 рублей. В длинном перечне и приборы для высокотехнологичных исследований, и устройства для повседневной работы»,

– подчеркнули в фонде.

«Лаборатория молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии – одна из передовых в нашей стране лабораторий, проводящих сложные генетические и патологоанатомические исследования для детей и взрослых. Здесь обследуются дети из 11 регионов нашей страны. Ежегодно проводится до 2500 высокотехнологичных исследований, направленных на диагностику лейкозов, лимфом, солидных опухолей, отслеживание эффективности лечения, выбора мишеней для назначения таргетной терапии»,