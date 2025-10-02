Возрастное ограничение 18+

Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей

16.54 Пятница, 10 октября 2025
Фото предоставлено благотворительным фондом «Дети России»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Благотворительный фонд «Дети России» завершил сбор на оснащение лаборатории Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Клиника получила оборудование, комплектующие и мебель почти на 2 миллиона рублей.

Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе фонда, они собирают средства на обновление технической базы центра с 2012 года.

«За время работы специального проекта клинике передана техника общей стоимостью более 57 000 000 рублей. В длинном перечне и приборы для высокотехнологичных исследований, и устройства для повседневной работы»,

– сообщили в фонде.


Один из этапов работы фонда был посвящен техническому оснащению процедур по трансплантации костного мозга, которая необходима пациентам со сложным течением болезни.

По словам директора фонда Юлия Нутенко, многие участники недавно прошедших спортивных соревнований «Я победитель» для детей, победивших онкологию, проходили лечение с использованием оборудования, приобретённого благотворительным фондом. Отмечается, что регулярно со сбором средств помогают предприниматели, руководители и коллективы промышленных предприятий. Инициативу также поддерживает хоккейный клуб «Автомобилист».

«Лаборатория молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии – одна из передовых в нашей стране лабораторий, проводящих сложные генетические и патологоанатомические исследования для детей и взрослых. Здесь обследуются дети из 11 регионов нашей страны. Ежегодно проводится до 2500 высокотехнологичных исследований, направленных на диагностику лейкозов, лимфом, солидных опухолей, отслеживание эффективности лечения, выбора мишеней для назначения таргетной терапии»,

– подчеркнули в фонде.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На многодетную мать в Туринском районе возбудили уголовное дело из-за долгов перед детьми
02 октября 2025
Приставы оставили без машины должника из Екатеринбурга
01 октября 2025
В Первоуральске директора ЖКХ и КО обвиняют в мошенничестве
01 октября 2025
Кредиторы часто звонили екатеринбурженке и дозвонились до штрафа
08 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
19:56 Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным
17:34 В Асбесте суд по иску матери отказал отцу погибшего бойца в выплате
17:02 Свердловские офтальмологи начали диагностировать миопию у 10% детсадовцев
16:31 Жильцы екатеринбургского ЖК «Просторы» пожаловались на бродячих собак
Все новости Свердловской области
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
Все новости России и мира
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
19:56 Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным
17:34 В Асбесте суд по иску матери отказал отцу погибшего бойца в выплате
17:02 Свердловские офтальмологи начали диагностировать миопию у 10% детсадовцев
16:31 Жильцы екатеринбургского ЖК «Просторы» пожаловались на бродячих собак
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK