Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме





– сказала Юлия Нутенко в своём обращении к участникам. «Каждый год мы с радостью встречаем вас, заражаемся энергией, задором, оптимизмом. Надеюсь, что эти соревнования станут началом для побед в творчестве, в спорте, в жизни»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 сентября, в Верхней Пышме во второй раз стартовали соревнования «Я победитель» для детей, которые победили рак, и их родных. Организатором традиционно выступил благотворительный фонд «Дети России».Состязания проводят на спортивной арене Дворца спорта, где встретились 104 победителя в возрасте от 7 до 16 лет.На торжественнойцеремонии открытия, помимо директора фонда Юлии Нутенко, присутствовали замминистра спорта Свердловской области Константин Деев, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы и заслуженный мастер спорта России Юрий Прилуков, глава округа Иван Зернов, детский омбудсмен региона Игорь Мороков и депутат Заксобрания области Алексей Свалов.В программе: личный зачёт по лёгкой атлетике, плаванию, настольному теннису, шашкам и командный по лёгкой атлетике и стрельбе – дети могут выступать по одному или командой вместе со своими братьями и сёстрами. Завершатся состязания награждением и вечерней программой в 19.00.По словам Свалова, «Я победитель» – это не только про спорт, но и про характер и силу воли.