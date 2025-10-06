Возрастное ограничение 18+
Туман, снег и дожди прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о туманах, которые ожидаются местами в ночные и утренние часы, а также снеге и дожде.
В четверг, 9 октября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью -3...+2°C; днём +10...+15°C, на севере до +7°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала без осадков, ночью 0...+2°C, днём +12...+14°C. Ветер 2-7 м/сек.
В пятницу, 10 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -1...+4°C, мокрый снег; днём +4...+9°C, на юго-западе до +14°C, дождь. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, ночью +3...+5°C, днём +12...+14°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
