СМИ сообщают об отключении мобильного интернета из-за опасности БПЛА в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что из-за возможной атаки БПЛА в Свердловской области оператор связи «Мотив» отключил интернет.
Издание также сообщает, что в уральской столице отправили по домам сотрудников сразу трёх заводов: концерна «Калина», Уральского завода гражданской авиации и Машиностроительного завода имени М.И. Калинина. Официально эту информацию ещё не подтвердили.
Ранее жителям Свердловской области дважды по ошибке присылали сообщения об опасности беспилотников. Первый такой случай был 13 сентября, второй – 3 октября. Оба раза тревога оказалось ложной, ей пришлось опровергать Антитеррористической комиссии региона.
«Операторы связи Свердловской области получили предписание ограничить предоставление услуг доступа в сеть Интернет в связи с опасностью атаки БПЛА. "Мотив" выполнил требования и временно ограничил предоставление услуг до дальнейших распоряжений»,
– сказали 66.ru.в пресс-службе компании.
