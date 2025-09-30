Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на 14% снизилась заболеваемость ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ. За неделю было зарегистрировано 31,9 тысячи новых случаев, что на 14% меньше, чем выявили до этого.
Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора, отмечая, что показатели остаются на уровне средних многолетних значений.
Вместе с тем в ведомстве агитируют местных жителей проходить вакцинацию против гриппа. На сегодняшний день прививку поставили 953 тысячам жителям региона – 23% населения.
Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о 37,3 тысячи заболевших.
