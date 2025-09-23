Возрастное ограничение 18+
На 15% снизилась заболеваемость ОРВИ в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На прошлой неделе в Свердловской области выявили 37,3 тысячи случаев ОРВИ, что на 15% меньше, чем было зарегистрировано за неделю до этого.
Из них 17,6 тысячи зафиксированы в Екатеринбурге. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось о 44 тысячах случаях заболевания.
В Роспотребнадзоре советуют оставаться дома при любых признаках болезни.
