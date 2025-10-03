Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца, выбросившего годовалую дочь из окна, отправят в психлечебницу
Фото: Свердловский областной суд
Отца из Екатеринбурга, который 30 декабря 2023 года из окна пятого этажа выбросил свою годовалую дочь, отправят на принудительное лечение. Напомним, тело малышки случайно нашли спустя несколько дней.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, прокуратура ходатайствовала об освобождении мужчины от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера.
Там также рассказали, что мужчина вымогал у жены более 100 тысяч рублей, требуя, чтобы она забрала их из кассы магазина, в котором работает. Кроме того, на счёту екатеринбуржца разбойное нападение на знакомого.
Свердловский областной суд просьбу удовлетворил, назначив подсудимому принудительное лечение в психиатрической лечебнице.
«По заключению специалистов, подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознаёт фактический характер своих действий и не может руководить ими. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании»,
– сообщили в пресс-службе.
