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Пьяный екатеринбуржец выбросил годовалую ночь из окна пятого этажа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 30 декабря пьяный отец выбросил свою годовалую дочь из окна квартиры на пятом этаже. Тело малышки заметили в сугробе лишь вчера, 3 января.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл на Посадской. Там 30-летний местный житель сорвался на свою дочь на фоне ссоры с женой. В порыве ярости он схватил малышку и выбросил из окна. Сразу после этого, как утверждается, родители забыли про ребёнка. Девочка так и осталась лежать на морозе.
По данным телеграм-издания, отца уже задержали. Ранее он был неоднократно судим за грабёж, кражи и мошенничество. Теперь ему грозит ещё 20 лет за дело по статье об убийстве.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, инцидент произошёл на Посадской. Там 30-летний местный житель сорвался на свою дочь на фоне ссоры с женой. В порыве ярости он схватил малышку и выбросил из окна. Сразу после этого, как утверждается, родители забыли про ребёнка. Девочка так и осталась лежать на морозе.
По данным телеграм-издания, отца уже задержали. Ранее он был неоднократно судим за грабёж, кражи и мошенничество. Теперь ему грозит ещё 20 лет за дело по статье об убийстве.
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