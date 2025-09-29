Возрастное ограничение 18+
СК просит прокурора обжаловать приговор школьника из Нижних Серёг
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокурор может обжаловать приговор школьника из Нижних Серёг, который на перемене с разбега пнул свою одноклассницу.
Как сообщили в информационном центре СКР, общественность несогласна с наказанием, которое юноше назначил суд – 1 год 8 месяцев условно и испытательный срок на 2 года. В связи с этим СУ СКР по Свердловской области перед прокурором инициировал вопрос об обжаловании приговора в вышестоящую судебную инстанцию.
За ситуацией намерен проследить председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он попросил сообщить ему о решении, которое примет прокурор, а также подготовить доклад о том, что говорят в общественном пространстве по этому поводу.
Как сообщили в информационном центре СКР, общественность несогласна с наказанием, которое юноше назначил суд – 1 год 8 месяцев условно и испытательный срок на 2 года. В связи с этим СУ СКР по Свердловской области перед прокурором инициировал вопрос об обжаловании приговора в вышестоящую судебную инстанцию.
За ситуацией намерен проследить председатель ведомства Александр Бастрыкин. Он попросил сообщить ему о решении, которое примет прокурор, а также подготовить доклад о том, что говорят в общественном пространстве по этому поводу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
29 сентября 2025
29 сентября 2025