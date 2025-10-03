Возрастное ограничение 18+

С лишившего соседа ноги жителя Верхней Пышмы взыскали полтора миллиона рублей

10.51 Понедельник, 6 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С жителя Верхней Пышмы, который в декабре 2021 года специально наехал на снегоходе на своего соседа, взыскали крупную сумму.

Напомним, механизмом снегохода соседу отсекло ногу. В феврале 2024 года водителя снегохода приговорили к семи годам в исправительной колонии общего режима и одному году ограничения свободы.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, после того как приговор вступил в силу, пострадавший подал гражданский иск в Верхнепышминский районный суд, отметив, что виновный ничего не сделал, чтобы загладить свою вину: извинений не принёс и в больнице не навестил. Поэтому он просил взыскать с мужчины материальный ущерб на 1,7 миллиона рублей и моральный в размере 2,47 миллиона рублей.

«В состав материальных требований вошли затраты на дорогостоящий протез голени – 1 614 997 рублей, лекарства, медицинские средства и транспортные расходы, связанные с лечением и реабилитацией»,

– рассказали в пресс-службе.


Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Из части материальных расходов с осуждённого судья решил взыскать только 16 995 рублей, поскольку тот приобретал лекарства без рекомендаций врачей. В компенсации стоимости протеза суд отказал из-за того, его не было – потерпевший только собирался его приобрести.

Ответчик пытался оспорить решение суда, но апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
