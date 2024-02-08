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На семь лет в колонию отправится житель Верхней Пышмы, лишивший земляка ноги
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю, который из хулиганских побуждений сбил на снегоходе гулявшего с собачкой мужчине. Нога потерпевшего попала под механизм транспортного средства и её отсекло.
Водителя снегохода признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 19 декабря 2021 года около 21.00. В тот вечер мужчина разъезжал на снегоходе возле дома на Машиностроителей, 21, там, где ходили люди. Неподалеку от него выгуливал собаку другой мужчина, которого заметил осуждённый.
В результате потерпевший получил травму в виде травматической ампутации левой голени, оскольчатого перелома средней трети диафиза правой большой берцовой кости, составляющие комплекс сочетанной механической травмы нижних конечностей.
Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому восемь лет лишения свободны с отбыванием в исправительной колонии общего режима, но Верхнепышминский городской суд решил, что семи лет будет достаточно, заменив ещё один год лишения свободы на ограничение свободы на год.
Приговор не вступил в законную силу.
Водителя снегохода признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 19 декабря 2021 года около 21.00. В тот вечер мужчина разъезжал на снегоходе возле дома на Машиностроителей, 21, там, где ходили люди. Неподалеку от него выгуливал собаку другой мужчина, которого заметил осуждённый.
«Демонстрируя собственное превосходство над окружающими, на почве искаженных представлений о границах личной свободы, из хулиганских побуждений, без какого-либо повода осуждённый умышленно сбил потерпевшего, совершив наезд на него снегоходом»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате потерпевший получил травму в виде травматической ампутации левой голени, оскольчатого перелома средней трети диафиза правой большой берцовой кости, составляющие комплекс сочетанной механической травмы нижних конечностей.
Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому восемь лет лишения свободны с отбыванием в исправительной колонии общего режима, но Верхнепышминский городской суд решил, что семи лет будет достаточно, заменив ещё один год лишения свободы на ограничение свободы на год.
Приговор не вступил в законную силу.
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