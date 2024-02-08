На семь лет в колонию отправится житель Верхней Пышмы, лишивший земляка ноги





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Демонстрируя собственное превосходство над окружающими, на почве искаженных представлений о границах личной свободы, из хулиганских побуждений, без какого-либо повода осуждённый умышленно сбил потерпевшего, совершив наезд на него снегоходом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю, который из хулиганских побуждений сбил на снегоходе гулявшего с собачкой мужчине. Нога потерпевшего попала под механизм транспортного средства и её отсекло.Водителя снегохода признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 2 ст. 111 УК РФ).Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 19 декабря 2021 года около 21.00. В тот вечер мужчина разъезжал на снегоходе возле дома на Машиностроителей, 21, там, где ходили люди. Неподалеку от него выгуливал собаку другой мужчина, которого заметил осуждённый.В результате потерпевший получил травму в виде травматической ампутации левой голени, оскольчатого перелома средней трети диафиза правой большой берцовой кости, составляющие комплекс сочетанной механической травмы нижних конечностей.Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому восемь лет лишения свободны с отбыванием в исправительной колонии общего режима, но Верхнепышминский городской суд решил, что семи лет будет достаточно, заменив ещё один год лишения свободы на ограничение свободы на год.Приговор не вступил в законную силу.