Возрастное ограничение 18+
«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» с 7 октября открывает программу прямых рейсов из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, полёты будут выполняться совместно с туроператором «Библио-Глобус».
Рейсы планируется выполнять три раза в неделю. На маршруты будут задействованы самолёты Boeing 737 с салонами эконом- и бизнес-класса.
Напомним, что после 3,5-летнего перерыва рейс «Аэрофлота» вновь вылетел из Екатеринбурга в Краснодар.
