Состоялся первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург – Краснодар после 3,5 года перерыва

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге сегодня утром состоялся первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург – Краснодар. Теперь полёты из столицы Урала будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.В тот же день компания открыла перелёты между Краснодаром и ещё двумя городами – Новосибирском и Уфой. Все рейсы стартовали с высокой загрузкой.Напомним, 24 февраля 2022 года были закрыты 11 воздушных гаваней в южной части страны: аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Кроме того, перелёты в Краснодар из Екатеринбурга уже выполняет и авиакомпания «Уральские авиалинии». Первый рейс по новому южному направлению состоялся 20 сентября.