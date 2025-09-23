Возрастное ограничение 18+
Состоялся первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург – Краснодар после 3,5 года перерыва
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня утром состоялся первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Екатеринбург – Краснодар. Теперь полёты из столицы Урала будут выполняться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В тот же день компания открыла перелёты между Краснодаром и ещё двумя городами – Новосибирском и Уфой. Все рейсы стартовали с высокой загрузкой.
Напомним, 24 февраля 2022 года были закрыты 11 воздушных гаваней в южной части страны: аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Кроме того, перелёты в Краснодар из Екатеринбурга уже выполняет и авиакомпания «Уральские авиалинии». Первый рейс по новому южному направлению состоялся 20 сентября.
