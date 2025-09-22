Возрастное ограничение 18+
Снег и дождь прогнозируются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики ожидают в Свердловской области осадки в виде дождя и мокрого снега. Также они предупреждают о сильном ветре.
В четверг, 2 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью температура воздуха 0...+5°C, при прояснении до -5°C, местами небольшой дождь и мокрый снег; днём +4...+9°C, преимущественно без осадков. Ветер ночью 5-10 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +3...+5°C, днём +7...+9°C. Ветер ночью 5-10 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В пятницу, 3 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью -4...+1°C, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 2 октября, в регионе облачно с прояснениями, ночью температура воздуха 0...+5°C, при прояснении до -5°C, местами небольшой дождь и мокрый снег; днём +4...+9°C, преимущественно без осадков. Ветер ночью 5-10 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +3...+5°C, днём +7...+9°C. Ветер ночью 5-10 м/сек, днём 3-8 м/сек.
В пятницу, 3 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью -4...+1°C, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью -2...0°C, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Свердловской области
22 сентября 2025
22 сентября 2025
Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
26 сентября 2025
26 сентября 2025
Похолодание ожидается в Свердловской области
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
28 сентября 2025
28 сентября 2025