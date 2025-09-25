Возрастное ограничение 18+
Приставы оставили без машины должника из Екатеринбурга
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге приставы арестовали машину местного жителя из-за долгов по налогам и кредитам на сумму более 300 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, автомобиль нашли на одной из парковок на улице Амундсена. На машину составили акт ареста и направили транспорт на спецстоянку.
Ранее в Свердловской области судебные приставы продемонстрировали блокирующие устройства, которые устанавливаются на колёса автомобилей должников и снимаются дистанционно после оплаты долга.
«Если в ближайшее время долг не будет погашен, имущество будет направлено на реализацию в ТУ Росимущества»,
– предупредили приставы.
