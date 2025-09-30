Возрастное ограничение 18+
Из-за поправок в «Законе о связи» колл-центры поднимают цены на свои услуги
В связи с изменениями в «Законе о связи», которые требуют маркировать звонки, колл-центры вынуждены поднимать цены на свои услуги из-за тарифов операторов на маркировку и массовые обзвоны. Среди социологических колл-центров эти поправки вызвали острую дискуссию, поскольку опросы фактически приравниваются к спам-звонкам.
Как рассказали Вечерним ведомостям в екатеринбургском фонде «Социум», они с 2005 года на ежемесячной основе проводят опросы среди семей Екатеринбурга, которые отбираются по рандомизированной выборке. Подобные опросы фонд проводит как для исследовательских компаний, выполняющих госконтракты, так и для коммерческих организаций, помогая изучать динамику потребительских рынков и оценивать качество государственного управления.
Также в фонде сослались на исследование коллег, согласно которому люди относятся к социологическим телефонным опросам лояльнее, чем к рекламе.
В связи с изменениями в законодательстве они предупреждают о повышении стоимости своих услуг. Окончательные цены обещают назвать, когда основные операторы связи озвучат тарифы на маркировку звонков и массовые автоматизированные вызовы.
Ранее в СМИ писали о закрытии «Социума», но в самом фонде эту информацию опровергли.
«Мы понимаем, что поправки к законодательству направлены на борьбу с телефонным мошенничеством и спамом, однако их практическое применение для колл-центров, ведущих законную деятельность по проведению телефонных опросов населения, оборачивается ощутимым ростом затрат»,
– сказали в «Социуме».
30 сентября 2025
