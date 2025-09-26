Возрастное ограничение 18+
СМИ написали о закрытии колл-центра екатеринбургского фонда «Социум». В фонде опровергли эту информацию
В разговоре с Вечерними ведомостями представители фонда «Социум» лишь заявили о трудностях, вызванных новым законом
Фото: Вечерние ведомости
Накануне в СМИ написали о закрытии в связи с новым законом о противодействии мошенникам крупнейшего исследовательского колл-центра Урала — екатеринбургского фонда «Социум».
В самом фонде опровергли эту информацию, заявив лишь о трудностях, вызванных новым законодательством.
По словам Рыбаковой, сейчас фонд действительно пересматривает условия работы колл-центра по ряду проектов. Часть направлений приостановлена, но речь идёт не о полном закрытии, а о временной корректировке деятельности.
Впрочем, новость о грядущем массовом закрытии колл-центров накануне появилась от самих социологов — соответствующее заявление было опубликовано в канале профильного объединения «Группа 7/89» (ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89», объединяет 46 агентств из 32 городов — прим. ). К нему приложено обращение к властям, в котором социологи просят два послабления: не брать плату за звонки короче трех секунд и считать принятие вызова с пометкой «соцопрос» согласием респондента.
Напомним, в марте 2025 года Госдума приняла закон об обязательной маркировке звонков на экранах телефонов: коммерческие структуры с 1 октября обязаны указывать в исходящих звонках своё юридическое наименование или фирменное обозначение. Закон был преподнесён как мера против телефонных мошенников и навязчивого спама, однако он вынудил компании, в том числе исследовательские центры и сервисы роботизированных обзвонов, перестраивать инфраструктуру и нести дополнительные расходы.
«Группа 7/89» отмечает, что по новым тарифам сотовых операторов стоимость телефонных опросов выросла в 5–20 раз, а объёмы работы стали экономически неподъёмными. Социологи в своём обращении делают акцент на том, что под угрозой оказались подготовка к выборам 2026 года и выполнение президентских указов по оценке деятельности губернаторов, особенно в регионах, где телефонные опросы остаются главным способом оперативной обратной связи с населением (Дальний Восток, Сибирь).
Рыбакова в разговоре с Вечерними ведомостями также отметила, что, что проблема касается не только «Социума», а исследовательских центров в целом. Новые законодательные требования привели к росту расходов бизнеса, что ставит под вопрос долгосрочные проекты в сфере социологии.
Фонд «Социум» работает в Екатеринбурге более 20 лет, занимаясь проведением социологических исследований для государственных структур, банков и коммерческих организаций. Колл-центр остаётся частью его деятельности.
Пожалуй, наиболее известным исследованием «Социума» был телефонный опрос по поводу отношения екатеринбуржцев к строительству храма в сквере у Драмтеатра, проведённый в дни масштабных протестов в мае 2019 года — он показал, что более половины горожан выступают против проекта строительства храма в сквере.
«Было бы хорошо, если бы журналисты осветили тему не в формате хайпа о закрытии, а по проблеме информационного вакуума для бизнеса и власти»,
— сказала она.
