Возрастное ограничение 18+

СМИ написали о закрытии колл-центра екатеринбургского фонда «Социум». В фонде опровергли эту информацию

В разговоре с Вечерними ведомостями представители фонда «Социум» лишь заявили о трудностях, вызванных новым законом

04.44 Вторник, 30 сентября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Накануне в СМИ написали о закрытии в связи с новым законом о противодействии мошенникам крупнейшего исследовательского колл-центра Урала — екатеринбургского фонда «Социум».

В самом фонде
опровергли эту информацию, заявив лишь о трудностях, вызванных новым законодательством.

«Это совершенно ложная информация! Ни сам Фонд, ни наш колл-центр не собираются закрываться. Трудности есть, но мы надеемся с ними справиться»,

— сказала Ольга Рыбакова, соучредитель и замдиректора «Социума».


По словам Рыбаковой, сейчас фонд действительно пересматривает условия работы колл-центра по ряду проектов. Часть направлений приостановлена, но речь идёт не о полном закрытии, а о временной корректировке деятельности.

Впрочем, новость о грядущем массовом закрытии колл-центров накануне появилась от самих социологов — соответствующее заявление было опубликовано в канале профильного объединения «Группа 7/89» (ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89», объединяет 46 агентств из 32 городов — прим.
). К нему приложено обращение к властям, в котором социологи просят два послабления: не брать плату за звонки короче трех секунд и считать принятие вызова с пометкой «соцопрос» согласием респондента.

Напомним, в марте 2025 года Госдума приняла закон об обязательной маркировке звонков на экранах телефонов: коммерческие структуры с 1 октября обязаны указывать в исходящих звонках своё юридическое наименование или фирменное обозначение. Закон был преподнесён как мера против телефонных мошенников и навязчивого спама, однако он вынудил компании, в том числе исследовательские центры и сервисы роботизированных обзвонов, перестраивать инфраструктуру и нести дополнительные расходы.

«Группа 7/89» отмечает, что по новым тарифам сотовых операторов стоимость телефонных опросов выросла в 5–20 раз, а объёмы работы стали экономически неподъёмными. Социологи в своём обращении делают акцент на том, что под угрозой оказались подготовка к выборам 2026 года и выполнение президентских указов по оценке деятельности губернаторов, особенно в регионах, где телефонные опросы остаются главным способом оперативной обратной связи с населением (Дальний Восток, Сибирь).

Рыбакова в разговоре с Вечерними ведомостями также отметила, что, что проблема касается не только «Социума», а исследовательских центров в целом. Новые законодательные требования привели к росту расходов бизнеса, что ставит под вопрос долгосрочные проекты в сфере социологии.

«Было бы хорошо, если бы журналисты осветили тему не в формате хайпа о закрытии, а по проблеме информационного вакуума для бизнеса и власти»,

— сказала она.


Фонд «Социум» работает в Екатеринбурге более 20 лет, занимаясь проведением социологических исследований для государственных структур, банков и коммерческих организаций. Колл-центр остаётся частью его деятельности.

Пожалуй, наиболее известным исследованием «Социума» был телефонный опрос по поводу отношения екатеринбуржцев к строительству храма в сквере у Драмтеатра, проведённый в дни масштабных протестов в мае 2019 года — он показал, что более половины горожан выступают против проекта строительства храма в сквере.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ещё 15 автобусов-«гармошек» планирует закупить мэрия Екатеринбурга
26 сентября 2025
Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
26 сентября 2025
Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
26 сентября 2025
Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»
25 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО

В этом году у градоначальника был конфликт с думой и прокуратурой, а город отметился плохим голосованием за Паслера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
00:05 Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
23:47 Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
22:38 Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
19:52 Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
19:37 Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
19:25 В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна
19:09 В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
18:34 В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
18:16 В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров
18:14 Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
17:13 Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
16:37 За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
16:22 В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
15:55 Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
15:26 Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
15:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
14:45 В Сысерти утром Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка на переходе
13:37 В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
12:56 С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
12:27 1 октября в Свердловской области завоют сирены
12:15 Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
10:43 На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
10:09 Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
09:36 Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова вызвали на допрос в МВД
09:09 Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
09:02 Десятки екатеринбуржцев пришли на открытие мемориальной доски Виталию Воловичу
Все новости Свердловской области
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
Все новости России и мира
00:05 Новый трёхсекционный трамвай от «Синары» вышел на первую обкатку в Екатеринбурге
23:47 Северное сияние наблюдается в небе над Свердловской областью
22:38 Ночь экс-замгубернатора Свердловской области проведёт в заключении
19:52 Артемий Лебедев вновь приедет на строительный форум в Екатеринбург
19:37 Грузовик под Волчанском оставил человека без ноги и пытался скрыться
19:25 В Екатеринбурге школьник получил травму при прыжке из окна
19:09 В Екатеринбурге «Ашан» выплатит компенсацию пострадавшей работнице
18:34 В Белинке поучат пожилых людей гаджетами пользоваться
18:16 В Свердловской области за двое суток ликвидированы почти 30 пожаров
18:14 Уронившему силовика екатеринбургскому адвокату продлили срок заключения
17:13 Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
16:37 За попытку подкупить полицейского на жителя Кировграда возбудили уголовное дело
16:22 В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
15:55 Редактору Ura.ru Аллаярову продлили содержание в СИЗО
15:26 Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
15:00 Пнувшему с разбегу одноклассницу школьнику из Нижних Серёг вынесли приговор
14:45 В Сысерти утром Nissan Juke сбил шестилетнего ребёнка на переходе
13:37 В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
12:56 С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
12:27 1 октября в Свердловской области завоют сирены
12:15 Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
10:43 На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
10:09 Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
09:36 Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова вызвали на допрос в МВД
09:09 Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
09:02 Десятки екатеринбуржцев пришли на открытие мемориальной доски Виталию Воловичу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK