Возрастное ограничение 18+
Ещё 44 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За неделю в Свердловской области выявили ещё 44 тысячи случаев ОРВИ, из них 19 тысяч зарегистрировано в Екатеринбурге.
Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора. Там также подчёркивают, что заболеваемость находится на уровне средних значений. Большинство заболевших – 61% – дети.
На позапрошлой неделе было зафиксировано 34,2 тысячи случаев.
Там также добавили, что прививки от гриппа поставили 16% населения – 660 тысяч человек.
Такие данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора. Там также подчёркивают, что заболеваемость находится на уровне средних значений. Большинство заболевших – 61% – дети.
На позапрошлой неделе было зафиксировано 34,2 тысячи случаев.
«Специалисты расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую. В социальных, медицинских и образовательных учреждениях в соответствии с санитарным законодательством принимаются дополнительные меры по предупреждению распространения ОРВИ»,
– заверили в ведомстве.
Там также добавили, что прививки от гриппа поставили 16% населения – 660 тысяч человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области на 63% выросла заболеваемость ОРВИ
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Почти 5 миллионов прививок сделали свердловчане в прошлом году
17 сентября 2025
17 сентября 2025