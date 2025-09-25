Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржец вышел в пикет против строительства полигона ПНТЗ
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикеты против строительства ПНТЗ, который хотят построить в Дидинском лесу, недалеко от посёлка Дружинино.
Сегодня на пикет вышел местный житель.
«Хотелось бы, чтобы его там не было. Сберегите нашу природу – лес и животных», – сказал пикетчик.
Ранее, напомним, противница стройки в Дидинском лесу обращалась к полпреду Артёме Жоге с просьбой остановить грядущую стройку.
