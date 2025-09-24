Пикеты против полигона в Дидинском лесу продолжаются в Екатеринбурге





сказала пикетчица. «Дидинский лес — это сложная экосистема. Там живут и процветают многочисленные краснокнижные растения и животные. Рядом находятся населённые пункты, где живёт множество людей, в том числе там находится моя личная дача. В связи с этим я и мои земляки категорически против вырубки векового Дидинского леса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге прошёл ещё один пикет против строительства полигона для отходов в Дидинском лесу.Несмотря на локацию публичного мероприятия, пикетчица на видео обратилась к полпреду Артёме Жоге, а не к главе региона Денису Паслеру.Напомним, в Дидинском лесу хотят разместить полигон промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).