Возрастное ограничение 18+
Пикеты против полигона в Дидинском лесу продолжаются в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
У резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге прошёл ещё один пикет против строительства полигона для отходов в Дидинском лесу.
Несмотря на локацию публичного мероприятия, пикетчица на видео обратилась к полпреду Артёме Жоге, а не к главе региона Денису Паслеру.
Напомним, в Дидинском лесу хотят разместить полигон промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).
Несмотря на локацию публичного мероприятия, пикетчица на видео обратилась к полпреду Артёме Жоге, а не к главе региона Денису Паслеру.
«Дидинский лес — это сложная экосистема. Там живут и процветают многочисленные краснокнижные растения и животные. Рядом находятся населённые пункты, где живёт множество людей, в том числе там находится моя личная дача. В связи с этим я и мои земляки категорически против вырубки векового Дидинского леса»,
— сказала пикетчица.
Напомним, в Дидинском лесу хотят разместить полигон промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пикет против полигона с отходами в Дидинском лесу прошёл у резиденции свердловского губернатора
24 сентября 2025
24 сентября 2025
В Екатеринбурге прошёл пикет против вырубки Дидинского леса
22 сентября 2025
22 сентября 2025
СМИ сообщают о бунте учеников 122-й школы в Екатеринбурге
25 сентября 2025
25 сентября 2025