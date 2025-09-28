Возрастное ограничение 18+

1 октября в Свердловской области завоют сирены

12.27 Понедельник, 29 сентября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В среду, 1 октября, в Свердловской области проверят систему оповещения. Об этом сообщают в телеграм-канале МЧС России.

Людей просят не паниковать, так как это плановая проверка. Её проведут во всех субъектах страны, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения.

«В ходе проверки запустят электросирены и громкоговорители, а также проведут замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России"»,

– рассказали в пресс-службе спасателей.


Напомним, в прошлый раз системы оповещения проверяли в марте.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
28 сентября 2025
Прокуратура Нижнего Тагила обязала Минимущества области законсервировать заброшенную больницу
23 сентября 2025
В Свердловской области на колёса автомобилей должников начали ставить блокировку
25 сентября 2025
Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
29 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Через день после отставки мэра Красноуфимска отправили в СИЗО

В этом году у градоначальника был конфликт с думой и прокуратурой, а город отметился плохим голосованием за Паслера
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:37 В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
12:56 С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
12:27 1 октября в Свердловской области завоют сирены
12:15 Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
10:43 На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
10:09 Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
09:36 СМИ сообщают о вызове на допрос в МВД бывшего вице-губернатора Чемезова
09:09 Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
17:40 Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
17:15 Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов
17:03 Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
16:39 Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
16:21 В Нижних Сергах задержали двух мужчин за попытку ограбления с ружьём
15:54 В Свердловской области в прошлом году было предотвращено 15 терактов
14:43 Екатеринбургские исследователи столкнулись с запретом на получение дел репрессированных
14:01 В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
13:41 В Свердловской области подвели итоги мотосезона: 31 погибший и более 200 пострадавших
12:17 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров и найдено тело в озере
11:03 18-летний студент без прав насмерть сбил пешехода в Свердловской области
19:35 В Свердловской области планируют увеличить финансирование для многодетных семей
17:17 После 3,5 лет перерыва рейс «Аэрофлота» вновь вылетел из Екатеринбурга в Краснодар
16:41 В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за отвлёкшегося водителя грузовика
15:39 Екатеринбург стал на 18% популярнее у туристов по сравнению с 2024 годом
14:54 В Екатеринбурге выкорчевали памятник клавиатуре
13:42 На набережной у Драмтеатра в Екатеринбурге появился арт-объект о дружбе народов
12:18 Раскалённый металл вытек на заводе в Ревде и обжёг рабочих, возбуждено дело
Все новости Свердловской области
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
Все новости России и мира
13:37 В Верхней Пышме прошли соревнования для юных самбистов
12:56 С начала года в ДГКБ №9 Екатеринбурга госпитализировали 56 выпавших из окон детей
12:27 1 октября в Свердловской области завоют сирены
12:15 Парк Сказов объявил конкурс концепта чучела для Масленицы в 2026 году
10:43 На Уралмаше обнаружили крупное производство жидкостей для вейпов
10:09 Трое детей пострадали при пожаре в Екатеринбурге
09:36 СМИ сообщают о вызове на допрос в МВД бывшего вице-губернатора Чемезова
09:09 Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
17:40 Куда сходить в Екатеринбурге с 29 сентября по 5 октября
17:15 Сотрудников РМК наградили за помощь в поимке сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов
17:03 Свердловскую область в начале недели ждут заморозки и до +9° днём
16:39 Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
16:21 В Нижних Сергах задержали двух мужчин за попытку ограбления с ружьём
15:54 В Свердловской области в прошлом году было предотвращено 15 терактов
14:43 Екатеринбургские исследователи столкнулись с запретом на получение дел репрессированных
14:01 В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих
13:41 В Свердловской области подвели итоги мотосезона: 31 погибший и более 200 пострадавших
12:17 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров и найдено тело в озере
11:03 18-летний студент без прав насмерть сбил пешехода в Свердловской области
19:35 В Свердловской области планируют увеличить финансирование для многодетных семей
17:17 После 3,5 лет перерыва рейс «Аэрофлота» вновь вылетел из Екатеринбурга в Краснодар
16:41 В Екатеринбурге дорожный знак упал на подростка из-за отвлёкшегося водителя грузовика
15:39 Екатеринбург стал на 18% популярнее у туристов по сравнению с 2024 годом
14:54 В Екатеринбурге выкорчевали памятник клавиатуре
13:42 На набережной у Драмтеатра в Екатеринбурге появился арт-объект о дружбе народов
12:18 Раскалённый металл вытек на заводе в Ревде и обжёг рабочих, возбуждено дело
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK