1 октября в Свердловской области завоют сирены
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В среду, 1 октября, в Свердловской области проверят систему оповещения. Об этом сообщают в телеграм-канале МЧС России.
Людей просят не паниковать, так как это плановая проверка. Её проведут во всех субъектах страны, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения.
Напомним, в прошлый раз системы оповещения проверяли в марте.
«В ходе проверки запустят электросирены и громкоговорители, а также проведут замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России"»,
– рассказали в пресс-службе спасателей.
