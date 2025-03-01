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5 марта в Свердловской области «завоют» сирены
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ближайшую среду, 5 марта, по всей Свердловской области «завоют» сирены, а на экранах телевизоров появится сигнал «Внимание всем!».
Сирены и громкоговорители, а также предупреждения на ТВ и радио должны будут заявить о себе примерно в 10.40.
Такую проверку проводят дважды в год.
Специалистам важно убедиться в работоспособности оборудования, чтобы при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера суметь своевременно проинформировать население.
Сирены и громкоговорители, а также предупреждения на ТВ и радио должны будут заявить о себе примерно в 10.40.
«Без паники – все по плану. Так специалисты дважды в год планово проверяют работоспособность систем оповещения. МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие»,
– говорится в сообщении в телеграм-канале спасателей.
Такую проверку проводят дважды в год.
Специалистам важно убедиться в работоспособности оборудования, чтобы при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера суметь своевременно проинформировать население.
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