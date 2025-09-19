Возрастное ограничение 18+
Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области в грядущие выходные ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики прогнозируют заморозки до -5°C и до -10°C на севере региона.
В субботу, 27 сентября, в регионе облачно, ночью местами небольшой дождь, днём в большинстве районов тоже небольшой, местами умеренный дождь, на севере — осадки в виде мокрого снега. Также ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью 0...+5°C, местами заморозки до -2°C; днём +4...+9°C. Ветер ночью 1-5 м/сек, днём 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +3...+5°C, днём +7...+9°C. Ветер ночью 1-5 м/сек, днём 2-7 м/сек.
В воскресенье, 28 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, на юге осадки преимущественно в виде дождя, на севере — в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Днём переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью 0...+5°C, в центральных районах заморозки до -5°C, на севере до -10°C; днём +2...+7°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью +2...+4°C, небольшой дождь; днём +3...+5°C, умеренный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
