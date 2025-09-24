Возрастное ограничение 18+
В Асбесте похитившую ребёнка женщину в ковбойской шляпе отправили в психлечебницу
Фото: Асбестовский городской суд
В Асбесте суд постановил отправить на принудительное лечение женщину, которая в июне 2025 года похитила с детской площадки пятилетнюю девочку и привела её к себе домой.
Напомним, что быстро определить, куда женщина увела ребёнка, удалось по ковбойской шляпе, в которой она была. Люди, которые её видели, сразу указывали нужное направление.
Проходить лечение женщина будет в психиатрической лечебнице.
Там также добавили, что она будет оставаться под стражей до тех пор, пока её не поместят в стационар.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
«Асбестовский городской суд вынес постановление о применении к подсудимой принудительных мер медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением»,
– сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
