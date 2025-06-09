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В Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнюю девочку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Асбесте странная женщина в ковбойской шляпе увезла на автобусе шестилетнюю девочку к себе домой, откуда ребёнка вызволили силовики. Информацию о похищении подтвердили в полиции.
Об операции по спасению девочки ранее сообщили в телеграм-канале екатеринбургского отделения «Русской общины». Ресурс пишет, что родители девочки, не найдя ребёнка на детской площадке, сразу обратились в полицию и к ним за помощью. Дружинники рассказывают, что одной из примет женщины была её ковбойская шляпа. Вместе с сотрудниками уголовного розыска они поспрашивали людей, которые опознали предполагаемую похитительницу и помогли определить нужный дом и подъезд. Позже получилось найти нужную квартиру. Однако двери никто не открывал.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых Вечерним ведомостям информацию о похищении подтвердил, сообщив, что это случилось вечером 7 июня.
Он также добавил, что семья ребёнка на учете не состоит. Но теперь её туда могут поставить. В отношении родителей возбудили административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание ребёнка, за то, что оставили его без присмотра.
Похитительницу в ковбойской шляпе задержали. Сейчас решается вопрос о направлении задержанной гражданки для прохождения медицинского обследования.
В СК сообщили, что задержанная предложила девочке покататься на роликах, купила ей мороженое, а потом увезла ребёнка к себе домой на автобусе. По имеющейся на текущий момент информации, насилия в отношении девочки не совершалось. На женщину в ковбойской шляпе возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ — похищение несовершеннолетнего. Решается вопрос о мере пресечения. Также даме назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Об операции по спасению девочки ранее сообщили в телеграм-канале екатеринбургского отделения «Русской общины». Ресурс пишет, что родители девочки, не найдя ребёнка на детской площадке, сразу обратились в полицию и к ним за помощью. Дружинники рассказывают, что одной из примет женщины была её ковбойская шляпа. Вместе с сотрудниками уголовного розыска они поспрашивали людей, которые опознали предполагаемую похитительницу и помогли определить нужный дом и подъезд. Позже получилось найти нужную квартиру. Однако двери никто не открывал.
«Несмотря на настойчивые требования, дверь никто не открыл. В сложившейся ситуации было принято решение о штурме. Внутри квартиры обнаружили девочку и странную, неадекватную женщину»,
– рассказали в телеграм-канале общины.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых Вечерним ведомостям информацию о похищении подтвердил, сообщив, что это случилось вечером 7 июня.
«Предполагаемой похитительницей ребёнка оказалась местная официально не трудоустроенная и ранее не судимая жительница, 1985 года. Женщина состоит на соответствующем учёте. В розыске подозреваемой гражданки и девочки было задействовано 62 сотрудника полиции»,
– рассказал Горелых.
Он также добавил, что семья ребёнка на учете не состоит. Но теперь её туда могут поставить. В отношении родителей возбудили административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее воспитание ребёнка, за то, что оставили его без присмотра.
Похитительницу в ковбойской шляпе задержали. Сейчас решается вопрос о направлении задержанной гражданки для прохождения медицинского обследования.
В СК сообщили, что задержанная предложила девочке покататься на роликах, купила ей мороженое, а потом увезла ребёнка к себе домой на автобусе. По имеющейся на текущий момент информации, насилия в отношении девочки не совершалось. На женщину в ковбойской шляпе возбудили уголовное дело по статье 126 УК РФ — похищение несовершеннолетнего. Решается вопрос о мере пресечения. Также даме назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
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