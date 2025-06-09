В Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила шестилетнюю девочку

«Несмотря на настойчивые требования, дверь никто не открыл. В сложившейся ситуации было принято решение о штурме. Внутри квартиры обнаружили девочку и странную, неадекватную женщину»,

– рассказал Горелых.

«Предполагаемой похитительницей ребёнка оказалась местная официально не трудоустроенная и ранее не судимая жительница, 1985 года. Женщина состоит на соответствующем учёте. В розыске подозреваемой гражданки и девочки было задействовано 62 сотрудника полиции»,