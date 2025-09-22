Возрастное ограничение 18+
Похолодание ожидается в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области похолодание. Ожидается, что холодно будет не только ночью, но и днём: в ближайшие дни температура воздуха не поднимается выше 13°C
В четверг, 25 сентября, в регионе облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью +5...+10°C, на севере до 0°C; днём +8...+13°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала дождь, ночью +8...+10°C, днём +10...+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 26 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Температура ночью +1...+6°C, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +4...+6°C, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 25 сентября, в регионе облачно с прояснениями, дождь. Температура ночью +5...+10°C, на севере до 0°C; днём +8...+13°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала дождь, ночью +8...+10°C, днём +10...+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 26 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Температура ночью +1...+6°C, днём +7...+12°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +4...+6°C, днём +9...+11°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дождливую и ветреную погоду прогнозируют в Свердловской области
22 сентября 2025
22 сентября 2025