Пикет против полигона с отходами в Дидинском лесу прошёл у резиденции свердловского губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге вновь прошёл одиночный пикет против строительства полигона для отходов в Дидинском лесу.
В этот раз к резиденции главы Свердловской области с плакатом вышла женщина. Она обратилась к губернатору Денису Паслеру с просьбой отменить постановление, подписанное вице-губернатором Олегом Чемезовым. Согласно ему, 310 гектаров леса могут быть уничтожены, утверждает пикетчица.
Напомним, другой пикет против вырубки Дидинского леса прошёл в понедельник.
