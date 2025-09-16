В Екатеринбурге прошёл пикет против вырубки Дидинского леса





сказал пикетчик. «Меня очень огорчает ситуация с Дидинским лесом. Денис Владимирович Паслер, вы, будучи врио губернатора, получили две тысячи обращений от жителей Дружинино. Я убеждён, что построить полигон отходов ПНТЗ можно в другом месте, а не на территории Дидинского леса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге возле резиденции свердловского губернатора прошёл одиночный пикет против строительства мусорного полигона в Дидинском лесу.С плакатом в защиту леса вышел молодой человек, представившийся жителем уральской столицы. Он обратился к губернатору с просьбой встать на сторону жителей в вопросе строительства полигона.