Из-за нарушения санитарных норм на Уралмаше приостановили работу пиццерии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга на 30 суток приостановил работу пиццерии Pizza Mia на Орджоникидзе, 3. Поводом стали нарушения санитарных норм, обнаруженные специалистами Роспотребнадзора. В заведении нашли грызунов.
Как сообщили в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора, среди выявленных нарушений:
– несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции;
– несоблюдение правил личной гигиены сотрудниками;
– наличие грызунов в предприятии;
– несвоевременное проведение ремонта и уборки в помещениях предприятия;
– не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Ранее, напомним, в том же здании приостановили работу суши-бар-пиццерии «Сушкоф».
