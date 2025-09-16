Возрастное ограничение 18+
Суд приостановил работу суши-бара на Уралмаше
Фото: ГУФССП по Свердловской области
На Уралмаше опечатали суши-бар-пиццерию. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, поводом для приостановления работы заведения стал случай инфекционного заболевания, выявленный у одного из посетителей.
Речь идёт о предприятии общественного питания на Орджоникидзе, 3. В суши-баре провели проверку и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
По решению суда деятельность заведения была приостановлена на 30 суток.
Речь идёт о предприятии общественного питания на Орджоникидзе, 3. В суши-баре провели проверку и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
«При обследовании установлены нарушения принципа ХАССП — системы, направленной на выявление, анализ, контроль и управление рисками при изготовлении пищевой продукции»,
— рассказали в пресс-службе приставов.
По решению суда деятельность заведения была приостановлена на 30 суток.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Машину за долги забрали у жительницы Первоуральска
16 сентября 2025
16 сентября 2025
345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Екатеринбуржцу предъявили обвинение в убийстве 12-летней давности
16 сентября 2025
16 сентября 2025