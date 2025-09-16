Суд приостановил работу суши-бара на Уралмаше





— рассказали в пресс-службе приставов. «При обследовании установлены нарушения принципа ХАССП — системы, направленной на выявление, анализ, контроль и управление рисками при изготовлении пищевой продукции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Уралмаше опечатали суши-бар-пиццерию. Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, поводом для приостановления работы заведения стал случай инфекционного заболевания, выявленный у одного из посетителей.Речь идёт о предприятии общественного питания на Орджоникидзе, 3. В суши-баре провели проверку и обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.По решению суда деятельность заведения была приостановлена на 30 суток.